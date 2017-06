117. US Open: Golfprofi Kaymer spielt Par-Runde zum Auftakt

ERIN HILLS - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist mit einer Par-Runde in die 117. US Open gestartet. Der 32-Jährige aus Mettmann benötigte zum Auftakt des zweiten Major des Jahres in Erin Hills 72 Schläge.

Golfer Martin Kaymer spielt bei den US Open zum Auftakt eine Par-Runde. © Chris Carlson (dpa)



Der US-Open-Champion von 2014 hatte bei dem mit zwölf Millionen Dollar dotierten Turnier im US-Bundesstaat Wisconsin vorerst sieben Schläge Rückstand auf die Spitze. Der Münchner Stephan Jäger begann seine zweite US Open mit einer guten 71er-Runde - einen Schlag unter Platzstandard. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Profis noch auf dem Platz unterwegs.

Kaymer spielt an den ersten beiden Tagen im "Champions-Flight" an der Seite von Top-Favorit Dustin Johnson (USA/Sieger 2016) und Jordan Spieth (USA/2015). Titelverteidiger Johnson beendete seine erste Runde mit 75 Schlägen und muss sich nun steigern. Spieth kehrte mit 73 Schlägen ins Clubhaus zurück.

dpa