Die Sonne hat die RiP-ler am Freitag schon einmal nicht im Stich gelassen. Bei Temperaturen an die 28 Grad waren die Wasserstellen und Sonnenschutz-Utensilien ein begehrtes Gut. Wie gut, dass sich die Rock-Fans zu helfen wussten - vom Meditieren bis hin zur erfrischenden, alkoholischen Abkühlung. Hier gibt's die Bilder von Tag 1 bei Rock Park 2017!

Mathe, Deutsch, Englisch & Co - es ist geschafft. Die Nürnberger Abiturienten feierten nach der Notenbekanntgabe ihr bestandenes Matura an der Wöhrder Wiese. Wie die Stimmung war? Das fragen Sie am besten den jungen Herren, der sich spontan eine Glatze schneiden ließ.