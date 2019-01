66 Tote nach Explosion an Benzinleitung in Mexiko

TLAHUELILPAN - Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion an einer Benzinleitung in Mexiko ist auf 66 gestiegen. Mindestens 76 Verletzte wurden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt, wie der Gouverneur des Bundesstaats Hidalgo, Omar Fayad, am Samstag bei Twitter mitteilte.

Streitkräfte der Armee sichern den Ort, an dem eine Benzinleitung explodiert ist. © XinHua (dpa)



Streitkräfte der Armee sichern den Ort, an dem eine Benzinleitung explodiert ist. Foto: XinHua (dpa)



In der Nähe der Pipeline hätten sich demnach zum Zeitpunkt der Explosion mehrere Hundert Menschen befunden, berichteten lokale Medien. An der Leitung in der Stadt Tlahuelilpan hatte sich zuvor ein Leck gebildet, Anwohner der Gegend näherten sich, um das Benzin in Eimern oder Kanistern mitzunehmen.

Schwerverletzte kommen mit Hubschraubern im Magdalena de las Salinas Hospital in Mexiko-Stadt an. © JOSÉ PAZOS/Xinhua (dpa)



Schwerverletzte kommen mit Hubschraubern im Magdalena de las Salinas Hospital in Mexiko-Stadt an. Foto: JOSÉ PAZOS/Xinhua (dpa)



Wie es genau zu der Explosion kam, war zunächst nicht klar. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie nach der Explosion Panik am Unfallort herrschte. Menschen liefen schreiend von der Treibstoffleitung weg. An der Pipeline schlugen Flammen in die Höhe. Das Feuer breitete sich an der Unfallstelle aus. Einsatzkräfte sperrten die Zone ab. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador rief die Regierung auf, die Menschen in der betroffenen Region zu unterstützen. Das Feuer war am späten Freitagabend noch nicht gelöscht.

