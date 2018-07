Am späten Sonntagabend verursachte ein Betrunkener einen Autounfall auf der A70 Richtung Schweinfurt, kurz vor der Ausfahrt Eltmann. Er schleuderte mit seinem Wagen erst in die Außen-, dann in die Mittelleitplanke. Dabei wurden der 23-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, außerdem entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Bei einem Alkoholtest wurde bei dem Fahrer ein Wert von 1,1 Promille festgestellt. © NEWS5 / Merzbach