Mehrfach hatte Union Berlin die Möglichkeit zumindest auszugleichen, am Ende setzt die SpVgg Greuther Fürth ihre Heimsieg-Serie dennoch fort. Jetzt sind Sie an der Reihe, benoten Sie die Kleeblatt-Profis!

Nachdem ein Autofahrer mit seinem Mercedes am frühen Sonntagmorgen in eine Baustelle gerauscht war, musste die Fürther Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrücken. Der Grund: Der Mercedes hatte einen Lastenaufzug beschädigt, der daraufhin unter Spannung stand. Die Feuerwehr musste den Aufzug und ein Baugerüst abbauen, was einige Zeit in Anspruch nahm.