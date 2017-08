Erstmals in dieser Saison verliert der 1. FC Nürnberg ein Spiel: Auf der Baustelle beim FC Erzgebirge Aue kassiert das Team von Trainer Michael Köllner eine 1:3-Niederlage. In der ersten Hälfte hätte Nürnberg eigentlich in Führung gehen müssen, nach der Pause dominierten dann die Gastgeber - und feierten ausgerechnet gegen den Club ihren ersten Sieg.