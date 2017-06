Bei einem der schlimmsten Waldbrände der vergangenen Jahrzehnte in Portugal sind mindestens 58 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer starben auf der Flucht vor dem Waldbrand in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt.

Bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen (18. Juni), ist in der Treuchtlinger Stadtmitte ein 45-Jähriger aus dem Raum Augsburg gestorben. Seine Mutter, die am Steuer des Unfallwagens saß, erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Am Samstagabend musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in Ochsenfurt ausrücken. Ein Lärmschutzwall aus Strohballen auf dem Gelände der Firma Südzucker ist in Flammen aufgegangen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer breitete sich aus und war auch am Sonntagmorgen nicht gelöscht.