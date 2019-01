Clever Kids - Anmeldung

Clever Kids



Clever Kids



Jeden Tag prasseln Nachrichten aus aller Welt auf uns Menschen ein. Manche in Echtzeit und in elektronischer Form, manche über Funk und Fernsehen und immer noch sehr viele über die gedruckte Tageszeitung. Wir wollen Kindern die Möglichkeit geben, sich frühzeitig mit dem Medium Zeitung auseinanderzusetzen.

Angesprochen sind Kinder in der Altersgruppe von 5 bis 8 Jahren in Kindergärten, Häusern für Kinder und Kinderhorten sowie Horten an Förderzentren (trägerübergreifend). Teilnehmende Kitas erhalten für zwei bis vier Wochen kostenlos einige Zeitungsexemplare in ihre Einrichtung. Dazu stellen wir Ihnen praxisnahes Begleitmaterial zur Verfügung, das von Fachleuten des Jugendamts und Zeitungsredakteuren gemeinsam erarbeitet wurde, sowie ein Faltblatt zur Elterninformation und Erinnerungsstücke für die Familien und die Einrichtung.

Wenn Sie an dem Projekt teilnehmen wollen und die Zugangsdaten von uns per Post erhalten haben, können Sie sich hier anmelden.