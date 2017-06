Abschiebungen von Afghanen vorerst nur in Ausnahmefällen

Berlin (dpa) - Nach dem schweren Terroranschlag in Kabul sollen Abschiebungen nach Afghanistan vorerst nur noch in Ausnahmefällen erfolgen. Bis Juli solle die Sicherheitslage neu bewertet werden, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder mit.

Polizei überwacht eine Sammelabschiebung auf dem Flughafen Leipzig-Halle. © Sebastian Willnow (dpa)



Nach dem verheerenden Bombenanschlag in direkter Nähe der deutschen Botschaft in Kabul am Mittwoch hatte die Debatte um einen Stopp sämtlicher Abschiebungen nach Afghanistan wieder an Fahrt gewonnen. Politiker von SPD, Linken und Grünen sowie Menschenrechtsgruppen hatten verlangt, keine Afghanen mehr zwangsweise in ihr Heimatland zurückzuschicken.

Polizisten begleiten abgelehnte Asylbewerber zu einem Terminal. © Sebastian Willnow/Archiv (dpa)



Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte einen für Mittwoch geplanten Abschiebe-Flug nach Afghanistan zwar zunächst abgesagt, aber betont, es gebe keine Änderung am aktuellen Kurs, und der Flug solle möglichst bald nachgeholt werden.

