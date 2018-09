"Absurd", "Wow", "Zlatanesque": Ibrahimovics 500. Tor

TORONTO - Den 500. Treffer seiner Karriere erzielte Zlatan Ibrahimovic natürlich nicht einfach so. "Meinst du das ernst", fragte sogar sein Verein LA Galaxy. "Absurd", kommentierte der Sender Fox Sports. "Zlatan ist unwirklich", meinten die Sports-Center-Kollegen von ESPN.

Zlatan Ibrahimovic von den LA Galaxy jubelt über das 500. Tor seiner Karriere. © Marcio Jose Sanchez/AP (dpa)



Und Ibrahimovic selbst? Er inszenierte sich prompt in Thor-Manier vor einem blitzenden Himmel als "Gott der Tore". Es war die 43. Minute in der Partie zwischen Los Angeles und Toronto FC. Galaxy lag bereits mit 0:3 hinten. Ein Zuspiel aus dem Mittelfeld in den Strafraum von Toronto verwandelte Ibrahimovic auf maximal artistische Weise: Er erwartete den Ball zunächst mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. In der Luft drehte sich der immerhin 1,95 Meter große Schwede elegant um 180 Grad und verlängerte den Ball mit der rechten Außenseite ins Tor von Toronto. "So einen Treffer habe ich noch nie kassiert", meinte FC-Keeper Alex Bono.

Selbst die Fans von Gastgeber Toronto erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten dem 36-Jährigen, der mit Tor Nummer 500 seiner Laufbahn in einen sehr elitären Kreis vorstieß. Nur die beiden Superstars Cristiano Ronaldo aus Portugal und Lionel Messi aus Argentinien erzielten bisher auch mindestes 500 Treffer.

Dass die Partie LA Galaxy mit 3:5 verloren ging, wurde zur Nebensache. Dass sich die Toronto-Fans dem gegnerischen Superstar regelrecht verneigten, nahm dieser auch eher nebensächlich war. "Es ist nicht das erste Mal, dass ich Ovationen von den Fans des Gegners bekomme", sagte Ibrahimovic, der selbst auf dem Rasen nicht jubelte.

17 Mal traf er seit seinem Wechsel von Manchester United nach Kalifornien schon in der Major League Soccer. Weitere 421 Tore verteilen sich auf seine Zeiten bei Malmö FF, Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, dem FC Barcelona, dem AC Milan, Paris Saint-Germain, und Manchester.

Für die schwedische Nationalmannschaft erzielte er 62 Treffer, darunter auch einige denkwürdige wie das Tor im November 2012 in einem Testspiel gegen England. Aus weiter über 20 Metern versenkte er damals den Ball mit einem Fallrückzieher.

Jens Marx und Hansjürgen Mai, dpa