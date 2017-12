AfD-Parteitag: Gauland tritt für Co-Vorsitz an

HANNOVER - Auf dem AfD-Parteitag in Hannover hat Fraktionschef Alexander Gauland seine Kandidatur für den Co-Vorsitz neben Jörg Meuthen angekündigt.

AfD-Fraktionschef Alexander Gauland (l.) und der Parteivorsitzende Jörg Meuthen beim Bundesparteitag. © Julian Stratenschulte (dpa)



Zuvor hatte die schleswig-holsteinische Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein ihre Kandidatur zurückgezogen. Sie tritt nun für einen stellvertretenden Vorsitz an, sagte sie am Samstagabend. Sie war in zwei Wahlgängen gegen den Berliner Landesvorsitzenden Georg Pazderski angetreten. Beide erhielten aber keine ausreichende Mehrheit. Meuthen wurde mit rund 72 Prozent als Vorsitzender bestätigt.

dpa