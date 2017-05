After-Berg 2017: Hier wird nach dem Keller-Schluss gefeiert

ERLANGEN - Der Berg ruft - und was ist danach los in Erlangen? Für alle Kirchweih-Gänger, die nach der letzten Maß noch ausreichend Energie haben, gibt es hier die passenden Adressen zum Weiterfeiern.

Nach der Bergkirchweih geht es erst richtig ab: In vielen Kneipen in der Erlanger Innenstadt finden After-Berg-Partys statt. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Qual der Wahl hat der Berg-Besucher bei dem großen Angebot an Kellern und auch das Musik-Programm verspricht viel. Doch wo kann man nach dem Ausschankschluss weiterfeiern?

Arizona:

In der Arizona American Bar & Grill kann man jeden Tag nach Ausschankschluss ausgiebig feiern. Unter dem Motto "Urban Sound Fusion" wird Electro-, Black- und Partymusik bis 2 Uhr geboten.

Bogart's Musikkneipe:

E-Werk:

Auch dieses Jahr bietet das E-Werk wieder seine berühmten After-Berg-Partys an. Vom 1. bis 12. Juni kann man beim Berg-Werk oder Nachttanz ab 22.30 Uhr mit den beliebtesten E-Werk DJs feiern. Musikalisch reicht die Bandbreite von den 90er Jahren über Chartbreaker bis Hip Hop und House Musik.

Galileo:

Auch im Galileo kann man täglich nach der Bergkirchweih den Abend ausklingen lassen - und zwar kostenlos, also fast: Der Eintritt ist frei.

Gambrinus:

Zur Berg-Zeit gibt es ab 11 Uhr ein Berg-Warm-Up mit Weißwurst, Pizza und mehr - und abends die After-Berg-Party mit Berg-DJ-ing. ZwölfTage lang gibt es eine neue Schnapskreation für einen Euro je Shot und eine Gießkanne voller Longdrinks für 22 Euro. Der Eintritt ist frei.

Glüxrausch:

12 Tage lang steigt die Kultparty "Talstation" nach dem Berg im Glüxrausch. Auf zwei Areas kann zu Partymusik oder Electro abgetanzt werden.

Gummi Wörner:

Havana Bar:





Vom 1. bis 12. Juni ist es in der Havana Bar "laut & lecker". Beim "Afterberg für Bessertrinker" gibt es Deep House und Electro Swing, High End Drinks und Hot Dogs. Der Eintritt ist frei.

KamiKatze:

Der KamiKatze Club lädt während der kompletten Bergkirchweih jeden Abend ab 22 Uhr zur "After Berch"-Party ein. Es gibt eine Getränkepyramide, das heißt: zu Beginn des Abends kosten alle Getränke 1 Euro, nach einer Stunde 2 Euro, und so weiter. Der Preis wird also stündlich um 1 Euro erhöht, solange bis der reguläre Preis auf der Getränkekarte erreicht ist. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 4 Euro.

Lennox:

Paisley:

Vom 1. bis 5. Juni und vom 8. bis 10. Juni gibt es ab 22.30 Uhr im Paisley das "After Berg"-Clubbing. Bei Bergdeko und Partysounds kann man beim "Dirndl Dancing" die Nacht zum Tag machen. Bis 24 Uhr gibt's freien Eintritt.

Strohalm:

Nach dem Anstich am Berg gibt es am 1. Juni im Strohalm unter dem Titel Berghalm Elektronisches Erlangen vier Urgesteine, die elektronische Tanzmusik spielen. Während der gesamten Berg-Zeit gibt es immer wieder Liveauftritte von verschiedenen Künstlern. Das gesamte Programm gibt es hier.

Nachtcafé Smile:

Auch im Smile wird im Anschluss an die Bergkirchweih weitergefeiert. Zwölf Tage lang gibt es im Nachtcafé Smile in Erlangen täglich feinste Partybeats und einen großen Außenbereich mit Ausschank.

Zirkel:

Der Zirkel Club in Erlangen ruft zur After-Berg-Party 2017 auf. Vom 1. bis 12. Juni herrscht dort jeden Abend feierfreudiges Programm. Es geht täglich um 23 Uhr los. Die DJs versorgen die Gäste mit passender Partymusik.

