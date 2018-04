After-Berg 2018: Hier wird nach dem Keller-Schluss gefeiert

Die besten Kneipen, Lokale und Clubs in Berg-Nähe - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Der Berg ruft - und was ist danach los in Erlangen? Für alle Kirchweih-Gänger, die nach der letzten Maß noch ausreichend Energie haben, gibt es hier die passenden Adressen zum Weiterfeiern.

Mitternacht nach dem Berg auf dem Martin-Luther-Platz: Vor allem die jungen Leute treffen sich hier zum After-Berg, um in und vor den Kneipen die gute Stimmung ausklingen zu lassen. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Qual der Wahl hat der Berg-Besucher bei dem großen Angebot an Kellern und auch das Musik-Programm verspricht viel. Doch wo kann man nach dem Ausschankschluss weiterfeiern?

Die Bombe:

In der Bombe gibt es volle zwölf Tage Party nach dem Berg. Unter der Woche ist der Eintritt frei, am Wochenende zusätzlich bis 24 Uhr, danach kostet der Eintritt 5 Euro. Bis 1 Uhr gibt es außerdem vergünstigte Getränke.

E-Werk:

Auch dieses Jahr bietet das E-Werk wieder seine berühmten After-Berg-Partys an. Vom 17. bis 26. Mai kann man beim Berg-Werk ab 22.30 Uhr mit den beliebtesten E-Werk DJs feiern. Musikalisch reicht die Bandbreite von den 90er Jahren über Chartbreaker bis Hip Hop und House Musik. Unter der Woche kostet es 3 Euro Eintritt. Am Wochenende, wenn alle Floors geöffnet sind, beträgt der Obolus immer noch überschaubare 6,50 Euro.

Galileo:

Auch im Galileo kann man nach der Bergkirchweih den Abend ausklingen lassen - und zwar kostenlos, also fast: Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist die Location vom 17. bis 20. und 24. bis 26. Mai jeweils ab 22 Uhr. Davor herrscht normaler Restaurantbetrieb. Für die Musik sorgen DJ Lazy von der ehemaligen Erlanger Kult-Disco "Crush" und die beiden lokalen DJ-Heroen DJ Smac und DJ Frankster (Zirkel). Zu hören gibt es 90er Hits und aktuelle Charthits.

Gambrinus:

Zur Berg-Zeit gibt es ab 15 Uhr (Sa., So. und Feiertags ab 12 Uhr) ein Berg-Warm-Up und abends die After-Berg-Party mit Berg-DJ-ing jeweils ab 20 Uhr. Insgesamt bietet das Gambrinus vom Do., 17. bis einschließlich Sonntag 27. Mai Programm.

Glüxrausch:

12 Tage lang steigt die Kultparty "Talstation" nach dem Berg im Glüxrausch. Auf zwei Areas kann zu Partymusik oder Electro abgetanzt werden. Los geht's jeweils um 22 Uhr.

Havana Bar:

Vom 17. bis 28. Mai ist es in der Havana Bar "laut & lecker". Beim "Afterberg für Bessertrinker" läuft cooler Electro Swing Sound. Dazu mixen die Bar-Profis der Havana Bar was das Zeug hält. Menschen mit gutem Geschmack, denen der sonstige After-Berg-Trubel zu sehr wie Ballermann erscheint, sind hier richtig. Bei lockerer Partystimmung und feinsten Drinks fühlen sich besonders ältere Semester bestens aufgehoben.

John Doe:

Vom 17. bis 20. Mai sowie am 25. und 26. Mai ruft der John Doe zu seiner "AfterbergParty". Bis 24 Uhr gibt es ein Freigetränkt aufs Haus. Gefeiert wird auf zwei Floors zu Partyhits, Charts und Black.

Klimperkasten:

Der Erlanger Klimperkasten hat zwischen Do., 17. Mai und einschließlich Sa., 26. Mai eine After-Berg-Sause im Programm. Jeweils ab 21.30 Uhr stehen wechselnde Künstler auf der Bühne und heizen den Besuchern der Klause mit ihren Klängen ein.

Paisley:

Vom 17. bis 21. Mai und vom 24. bis 26. Mai gibt es ab 22.30 Uhr im Paisley das "After Berg"-Clubbing. Bei Bergdeko und Partysounds kann man beim "Dirndl Dancing" die Nacht zum Tag machen. Bis 24 Uhr gibt's im Dirndl Outfit freien Eintritt.

Strohalm:

Nach dem Anstich am Berg steht am 17. Mai im Strohalm der Auftritt der Crown Jewels auf der Agenda. Los geht's um 23 Uhr. Während der gesamten Berg-Zeit sind etliche weitere Liveauftritte von verschiedenen Künstlern geplant. Das gesamte Programm gibt es hier.

Zirkel:

Der Zirkel Club in Erlangen ruft zur After-Berg-Party 2018 auf. An allen zwölf Tagen, also vom 17. bis 28. Mai herrscht dort jeden Abend feierfreudiges Programm. Der Startschuss ertönt hier jeweils um 23 Uhr. Auf die Ohren gibt es von den DJs allerbeste Partymusik.