Air Berlin informiert über Zwischenstand im Bieterverfahren

vor 39 Minuten

BERLIN - Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin informiert heute Nachmittag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats über den Zwischenstand im Bieterverfahren.

Die Air-Berlin-Verhandlungen sollen noch bis zum 12. Oktober dauern. © Tobias Hase (dpa)



Bei den Verhandlungen über eine Aufteilung von Air Berlin soll dem Vernehmen nach der größte Teil an den deutschen Marktführer Lufthansa gehen. Air Berlin verhandelt außerdem mit Easyjet. Daneben könnte noch die Fluggesellschaft Condor zum Zug kommen. Die Detail-Verhandlungen sollen noch bis zum 12. Oktober dauern.

Wie die "Rheinische Post" berichtete, müsse unter anderem noch ein Streit zwischen Lufthansa und Easyjet um besonders begehrte Flugrechte in Düsseldorf beigelegt werden. Demnach wolle der britische Billigflieger nicht nur seine Präsenz in Berlin erhöhen, sondern auch in der NRW-Landeshauptstadt relativ viele Start- und Landerechte übernehmen. Lufthansa wolle aber nicht auf alle diese Routen verzichten.

Für den Kauf der Technik-Sparte der Air Berlin rechnet sich das Berliner Logistikunternehmen Zeitfracht gute Chancen aus. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin mit ihren mehr als 8000 Beschäftigten ist seit Mitte August insolvent.

dpa