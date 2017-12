Airport Nürnberg knackt die Vier-Millionen-Schallmauer

Symbolträchtige Zahl erstmals seit 2010 wieder überschritten - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Das hatte es dieses Jahrzehnt noch nicht gegeben, am Montag war es so weit: Erstmals seit 2010 hat der Flughafen Nürnberg bei den Passagierzahlen in einem Jahr die symbolträchtige Vier-Millionen-Marke überschritten.

Der Nürnberger Airport verzeichnet weiterhin wachsenden Zulauf. © Horst Linke



Der Vier-Millionen-Mann heißt Oliver Schafheitle. Er flog am Montag mit Eurowings aus der Frankenmetropole nach Hamburg und durfte sich als Jubiläumspassagier über Blumen, Lebkuchen und einen Duty-Free-Gutschein freuen.

Der Aufschwung des Airports stabilisiert sich damit, selbst der Rekordwert von 4,27 Millionen Fluggästen aus dem Jahr 2008 rückt wieder in Reichweite - der Dezember hat schließlich noch ein paar Wochen. Darüber hinaus gibt es am Flughafen ab sofort kostenlos, ohne Begrenzung und rund um die Uhr W-Lan.

