Alaaf, Helau, Aha: Fasching und Karneval 2017

NÜRNBERG - Ob man es nun Fasching oder Karneval nennt: Die verrückte Zeit wird in ganz Deutschland gefeiert. Und wer dem närrischen Treiben entkommen möchte, kann entspannt in den Urlaub abdüsen - um Fasching herum sind nämlich auch Schulferien. Aber: Wann ist eigentlich Fasching oder Karneval 2017?

Ob Alaaf oder Helau, ob Karneval oder Fasching - hauptsache Spaß dabei. © dpa



Wenn die Chef-Sekretärin sich als Krankenschwester verkleidet, Gabi aus der Buchhaltung die Krawatte des Chefs mit der Schere quer durch das Büro jagt und die beiden Azubis sich seit der letzten Büro-Faschingsparty komischerweise nicht mehr in die Augen sehen können - ja, das ist die närrische Zeit im Jahr. Ob Karneval oder Fasching, die Bedeutung ist gleich. Und mancherorts springt sogar ein freier Tag raus.

Am 11.11. beginnt die Faschings- oder Karnevalszeit. So richtig gefeiert wird nicht nur der Anfang, sondern auch das Ende. Der Anfang vom Ende beginnt 2017 mit der Weiberfastnacht am Donnerstag, den 23. Februar. Der Rosenmontag ist dann am 27. Februar und die letzte große Sause steigt dann am Faschingsdienstag, den 28. Februar. Dann kommt der Aschermittwoch - und alles kehrt zur Normalität zurück.

Auch wenn an Karneval alles ein bisschen anders ist als an normalen Tagen, gibt es rund um die fünfte Jahreszeit keine gesetzlichen Feiertage. In Hochburgen wie Köln, Mainz oder Düsseldorf geben viele Arbeitgeber ihren Angestellten am Rosenmontag aber frei. Einzig die Schüler dürfen sich in einigen Bundesländern freuen: Dort fallen die Winterferien auf die Faschingszeit.

Die Winterferien 2017 wurden für die unterschiedlichen Bundesländer folgendermaßen geregelt:

- Bayern: 27. Februar bis 3. März

- Baden-Württemberg: keine Winterferien

- Berlin: 30. Januar bis 4. Februar

- Brandenburg: 30. Januar bis 4. Februar

- Bremen: 30. Januar bis 31. Januar

- Hamburg: 30. Januar

- Hessen: keine Winterferien

- Mecklenburg-Vorpommern: 6. Februar bis 18. Februar

- Niedersachsen: 30. Januar bis 31. Januar

- Nordrhein-Westfalen: keine Winterferien

- Rheinland-Pfalz: keine Winterferien

- Saarland: 27. Februar bis 4. März

- Sachsen: 13. Februar bis 24. Februar

- Sachsen-Anhalt: 4. Februar bis 11. Februar

- Schleswig-Holstein: keine Winterferien

- Thüringen: 6. Februar bis 11. Februar