Etwa 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Dienstagnachmittag in Erlangen an: Es bestand der Verdacht, dass es im Keller eines Sparda-Bank Gebäudes in der Nürnberger Straße brennen sollte. Doch schnell stellt sich heraus, dass es sich lediglich um Rauchentwicklung wegen einer weggeworfenen Zigarette handelte und keine Gefahr bestand. © Klaus-Dieter Schreiter