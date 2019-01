Album von Alanis Morissette wird Broadway-Musical

NEW YORK - Das Erfolgsalbum "Jagged Little Pill" der kanadischen Sängerin Alanis Morissette wird Grundlage für ein Musical am New Yorker Broadway. Die Show soll im Herbst dieses Jahres starten, kündigten die Produzenten an. Vergangenen Sommer hatte das Musical in Cambridge im Staat Massachusetts Premiere gefeiert.

Alanis Morissette beim Kaaboo Festival in San Diego 2017. Foto: Amy Harris (dpa)



"Jagged Little Pill" dreht sich um Wut, gescheiterte Beziehungen und schmerzhafte Erfahrungen im jungen Erwachsenenleben. Mit Titeln wie "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" und "Ironic" hielt sich das Alternative-Rock-Album nach seiner Veröffentlichung im Sommer 1995 mehr als ein Jahr lang in den Top Ten. Kritiker bewerteten es später als eines der besten Alben der 1990er-Jahre. Morissette holte damit sechs Grammy-Nominierungen und gewann dann vier der Trophäen, unter anderem in der Kategorie für das beste Album und den besten Song.

Morissette stammt aus Kanadas Hauptstadt Ottawa. Zuletzt erschien 2012 ihr Album "Havoc and Bright Lights", seitdem spielte sie vor allem Akustikkonzerte und startete einen eigenen Podcast.

