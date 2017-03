Alec Baldwin schreibt Satirebuch als Donald Trump

NEW YORK - In der beliebten Samstagabend-Show "Saturday Night Live" spielt US-Schauspieler Alec Baldwin seit Wochen den US-Präsidenten Donald Trump - nun treibt er seine Parodie auf die Spitze.

Alec Baldwin auf einer Anti-Trump-Demo im Januar in New York. © Michael Brochstein (dpa)



Er schreibt ein Satirebuch im Namen des US-Präsidenten, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf den Verlag Penguin Press berichteten. Das Buch, das der 58-Jährige zusammen mit Kurt Andersen verfasst, soll am 7. November erscheinen - also kurz vor dem ersten Jahrestag von Trumps Wahlsieg.

Der englische Titel des Werks soll demnach lauten "You Can't Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year as President Donald J. Trump". Übersetzt heißt das in etwa: "Man kann sich Amerika nicht ohne mich vorstellen: Die wirklich gigantische Hintergrund-Geschichte über mein fantastisches erstes Jahr als Präsident Donald J. Trump".

