Alec Baldwin wegen Parkplatz-Streits vor Gericht

vor 23 Minuten

NEW YORK - Der Schauspielstar Alec Baldwin ("30 Rock") ist wegen eines Streits um einen Parkplatz in New York vor Gericht erschienen.

US-Schauspieler Alec Baldwin (l), und sein Rechtsanwalt Alan Abramson im Supreme Court in New York. © Alec Tabek/Pool The Daily News/AP (dpa)



Berichten zufolge hatten Verwandte den Platz Anfang November in Manhattan für den 60-Jährigen freigehalten, doch ein anderer Autofahrer kam ihm zuvor. Dieser wirft Baldwin vor, ihn geschlagen zu haben. Dies würde durch Videoaufzeichnungen widerlegt, sagte dagegen Baldwins Anwalt laut NBC-Bericht.

Baldwin wurde am Montag wegen eines versuchten Angriffs und Belästigung angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig - und soll in der Sache Ende Januar wieder vor Gericht erscheinen.

dpa