Alexander Zverev besiegt Murray-Bezwinger Fognini

vor 25 Minuten

ROM - Zverev steht beim Masters-Series-Turnier in Rom im Viertelfinale. Der 20 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg setzte sich am Donnerstag gegen Fabio Fognini in 1:18 Stunden mit 6:3, 6:3 durch.

Alexander Zverev hat in Rom das Viertelfinale erreicht. © Ettore Ferrari (dpa)



Der Italiener hatte zuvor durch seinen Sieg gegen den Weltranglisten-Ersten Andy Murray für eine große Überraschung gesorgt. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale der Sandplatz-Veranstaltung trifft Zverev auf den Kanadier Milos Raonic oder Tomas Berdych aus Tschechien.

dpa