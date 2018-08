Das Bürgerfest wurde nun schon zum 22. Mal in Allersberg gefeiert. Anfangs litt es ein wenig unter der Kälte und dem Nieselregen. Erst als der Regen aufhörte, strömten die Besucher aus allen Richtungen und der große Biergarten füllte sich. Es war also ein munteres Es war also ein munteres Treiben bei bester Stimmung auf dem Marktplatz © Josef Sturm