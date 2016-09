Als John Lennon in Verden drehte

VERDEN - Vor 50 Jahren war die Beatles-Ikone John Lennon zu Dreharbeiten in Deutschland - genauer: im beschaulichen Verden an der Aller in Niedersachsen.

Lennon-Ausstellung im Deutschen Pferdemuseum. © Focke Strangmann (dpa)



Dort spielte er im Antikriegsfilm «How I won the War» (Wie ich den Krieg gewann) von Richard Lester einen Soldaten. Drehschluss war am 14. September 1966. Das Jubiläum feiern die Beatles-Stammtische Verden und Hannover nun mit einer Ausstellung im Pferdemuseum.

Berühmte Fotografien, Zeitungsartikel, Plastikfiguren sowie CDs und Schallplatten sollen die 1960er Jahre und Erinnerungen an den Weltstar lebendig werden lassen.

