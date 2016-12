Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri wurde am Freitag in Mailand getötet. Polizisten erschossen den 24-jährigen Tunesier in einem Bahnhof. Der italienische Innenminister Marco Minniti bestätigte, dass die Fingerabdrücke des Toten identisch mit denen seien, die in Berlin im Lkw gefunden wurden. © Daniele Bennati, dpa