Am Dienstag wird es nochmal richtig heiß

vor 25 Minuten

OFFENBACH - Der Sommer bleibt heiß und gut für Rekorde. Ausgerechnet "Juli" heißt das Tief, das zum Ende des Monats mit dem gleichen Namen noch einmal subtropische Luft nach Mitteleuropa bringt. Der Dienstag könnte sogar der bisher heißeste Tag des Jahres werden.

Das Wetter lädt auch in den kommenden Tagen zum Baden ein. © Sebastian Gollnow (dpa)



Das Wetter lädt auch in den kommenden Tagen zum Baden ein. Foto: Sebastian Gollnow (dpa)



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hält Temperaturen von bis zu 39 Grad für möglich. Aktuell liegt der Rekord für 2018 bei 38,0 Grad - so heiß war es nach DWD-Angaben am 26. Juli in Duisburg-Baerl.

Tief «Juli» bringt Endes des Monats von Süd- und Südwesteuropa heiße subtropische Luft nach Mitteleuropa. © Frank Rumpenhorst (dpa)



Tief «Juli» bringt Endes des Monats von Süd- und Südwesteuropa heiße subtropische Luft nach Mitteleuropa. Foto: Frank Rumpenhorst (dpa)



Auch der gesamte Juli 2018 spielt in der Rekordliga: Er wird nach Einschätzung des DWD nach 2006, 1994, 1983 und 2010 der fünftwärmste seit 1881, dem Beginn regelmäßiger Temperaturmessungen. Im Schnitt lagen die Juli-Temperaturen bei 20,2 Grad. Das waren 3,3 Grad mehr als der Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Gleich reihenweise gab es sogenannte Tropennächte. Spitzenreiter war Ruppertsecken bei Kaiserslautern, wo das Thermometer in der Nacht zum 25. Juli nie weniger als 23,8 Grad anzeigte.

Bei den sommerlichen Temperaturen sollte ausreichend Flüssigkeit aufgenommen werden. © Sebastian Gollnow (dpa)



Bei den sommerlichen Temperaturen sollte ausreichend Flüssigkeit aufgenommen werden. Foto: Sebastian Gollnow (dpa)



Bei der Sonnenscheindauer liegt der Juli 2018 auf Platz zwei seit Beginn der Aufzeichnungen 1951. Statt durchschnittlicher 212 Stunden schien die Sonne laut DWD diesmal 305 Stunden. Mit rund 40 Litern pro Quadratmeter regnete es im Juli im Bundesdurchschnitt außerdem nur etwa die Hälfte der normalen Menge.

Frachter und Ausflugsschiffe begegnen sich an einer Engstelle des Mittelrheins bei Oberwesel. Nach wochenlanger Trockenheit werden dort Sandbänke und Felsuntiefen deutlich sichtbar. © Peter Zschunke (dpa)



Frachter und Ausflugsschiffe begegnen sich an einer Engstelle des Mittelrheins bei Oberwesel. Nach wochenlanger Trockenheit werden dort Sandbänke und Felsuntiefen deutlich sichtbar. Foto: Peter Zschunke (dpa)



Mit dem Ende des Julis gibt es zumindest kurzfristig die Chance durchzuatmen: Am Mittwoch sinken die Temperaturen zwischen Mecklenburg und der Pfalz auf normales Sommerniveau, also auf Spitzenwerte um 28 Grad, wie der DWD vorhersagt. Im Südosten steigen die Werte allerdings erneut auf bis zu 37 Grad.

Auf dem Pfraundorfer See nahe Kinding in Bayern kann weiter gepaddelt werden. © Armin Weigel (dpa)



Auf dem Pfraundorfer See nahe Kinding in Bayern kann weiter gepaddelt werden. Foto: Armin Weigel (dpa)



Eine Folge der Dauerhitze ist die Waldbrandgefahr. In Brandenburg hat sich die Lage unweit des Autobahndreiecks Potsdam normalisiert, nachdem der Wald tagelang gebrannt hatte. Die Feuerwehr hat nach Angaben der zuständigen Kreisverwaltung vom Montag auf dem Gelände in Beelitz-Fichtenwalde noch einmal ausgiebig Löschwasser verspritzt und ist dann am Sonntagabend abgezogen. Die Ursache des Brandes auf rund 50 Hektar, der am Freitag Autobahnsperrungen und massive Staus zur Folge hatte, ist weiter unklar.

In Brandenburg hat sich die Lage unweit des Autobahndreiecks Potsdam normalisiert, nachdem der Wald tagelang gebrannt hatte. © Christian Pörschmann (dpa)



In Brandenburg hat sich die Lage unweit des Autobahndreiecks Potsdam normalisiert, nachdem der Wald tagelang gebrannt hatte. Foto: Christian Pörschmann (dpa)



Manchmal sind die Folgen der Hitze zum Glück weniger dramatisch: Im hohen Norden wurden die Bürger gebeten, ihre für Montag geplanten Termine in der Kreisverwaltung Ratzeburg samt sämtlicher Außenstellen auf einen anderen Tag zu verschieben. Ein technischer Defekt bei der Klimatisierung der Computer-Server hatte die Verwaltung des Kreises Herzogtum Lauenburg lahmgelegt.

dpa