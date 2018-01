Bei vielen Französischen Bulldoggen ist der Kopf aufgrund der Züchtung stark verkürzt. Die Tiere leiden, da so der Luftweg verengt ist und sie kaum Luft bekommen. Außerdem haben die Zähne nicht genügend Platz im Mund. Durch die Fellfalten am Kopf gelangt nicht genügend Luft an die Haut, was zu Entzündungen führen kann. © Kilian Trabert