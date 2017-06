Andrea Berg organisiert für Vanessa Mai Hochzeitsparty

BERLIN - Die Sängerin Vanessa Mai (25) und ihr Mann und Manager Andreas Ferber (33) haben mit einer Gartenparty ihre Hochzeit nachgefeiert.

Andrea Berg (2.v.r) hat die Party für Vanessa Mai und Andreas Ferber organisiert. Zu den Gästen gehörten auch DJ Bobo (l) und Uli Ferber (r). © Sandra Ludewig (dpa)



Die Feier stieg laut ihrem Sprecher Peter Lanz am Montagabend im "Waldhotel Forsthof" in Kleinbottwar, nicht weit von Backnang in Baden-Württemberg, wo die standesamtliche Trauung vor zwei Wochen stattgefunden hatte. Organisiert wurde die sommerliche Party mit dem Motto "Ibiza Style" (erwünscht war weiße oder bunte Kleidung) von Ferbers Stiefmutter, der Schlagersängerin Andrea Berg (51). Zu den Gästen gehörte unter anderem DJ BoBo.

Vanessa Mai und Andreas Ferber haben ihr Eheglück mit einer großen Ibiza-Party gefeiert. © Sandra Ludewig (dpa)



Andreas und Vanessa Ferber - als Künstlerin behält sie ihrem Sprecher zufolge den Namen Vanessa Mai bei - haben am Montag vor einer Woche auf Mallorca kirchlich geheiratet. Nur engste Verwandte und Freunde seien eingeweiht gewesen. Bei der Party jetzt eine Woche später seien dagegen mehr als 200 Gäste eingeladen gewesen.

Bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" erreichte Schlagerstar Vanessa Mai dieses Jahr - Finale war am 9. Juni - Platz zwei hinter Gil Ofarim.

dpa