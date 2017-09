Angelina Jolie trifft sich mit UN-Chef Guterres

New York (dpa) - Die US-Schauspielerin Angelina Jolie (42) hat sich in New York mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres getroffen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres begrüßt Angelina Jolie. © Mary Altaffer (dpa)



Das Gespräch der beiden fand am Donnerstag im 38. Stock des Hauptgebäudes der Vereinten Nationen in Manhattan hinter verschlossenen Türen statt. Zuvor posierten die beiden kurz für ein Foto. Jolie war in weißer Bluse und mit einem braunen, langen Rock erschienen.

Die Schauspielerin habe um das Treffen gebeten, hatte Stephane Dujarric, Sprecher von UN-Chef Guterres, zuvor gesagt. Guterres schätze die Arbeit von Jolie als Sonderbeauftragte des UN-Flüchtlingswerks. Bei dem Gespräch sollte es um "globale Flüchtlingsfragen" beispielsweise in Hinblick auf Syrien und Myanmar gehen. Jolie setzt sich seit Jahren im Auftrag der Vereinten Nationen für Menschenrechte und den Schutz von Flüchtlingen ein.

