Angst vor Staudamm-Bruch

vor 34 Minuten

Los Angeles (dpa) - Wegen der kritischen Lage an einem riesigen Staudamm hat Kalifornien den Notstand für mehrere Bezirke ausgerufen. Nach tagelangen Regenfällen ist der Damm des Oroville-Stausees an seine Belastungsgrenze gestoßen.

Der beschädigte Überlauf des Staudamms am erodierten Hang im kalifornischen Oroville. © Rich Pedroncelli (dpa)



Der beschädigte Überlauf des Staudamms am erodierten Hang im kalifornischen Oroville. Foto: Rich Pedroncelli (dpa)



Die Anlage stand wegen eines beschädigten Abflusskanals vor dem Zusammenbruch - das Wasser könnte Teile des US-Bundesstaats überfluten. Gouverneur Jerry Brown rief am späten Sonntagabend (Ortszeit) den Notstand für die Bezirke Butte, Sutter und Yuba aus. Einige Stunden zuvor hatte die Polizei rund 188 000 Anwohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben.

Bereits vor einigen Tagen bildete sich ein Krater im Überlaufbecken des Oroville-Staudamms. © Randy Pench (dpa)



Bereits vor einigen Tagen bildete sich ein Krater im Überlaufbecken des Oroville-Staudamms. Foto: Randy Pench (dpa)



Brown sprach von einer "sehr ernsten Situation". Die Lage sei komplex und verändere sich sehr schnell. Die Mitteilung der Polizei war mehrfach mit dem Hinweis "Dies ist keine Übung" versehen. Sollte der beschädigte Kanal den abfließenden Wassermassen nicht standhalten, sei mit einer Flutwelle zu rechnen, die weite Teile der Region rund um den See treffen könne. In den drei genannten Bezirken wurden zahlreiche Notunterkünfte für die Einwohner bereitgestellt.

Jason Newton, vom Department für Wasser-Reserven, machte sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß der Schäden. © Rich Pedroncelli (dpa)



Jason Newton, vom Department für Wasser-Reserven, machte sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß der Schäden. Foto: Rich Pedroncelli (dpa)



Der nur im Notfall genutzte Abflusskanal des Staudamms wies den Angaben nach starke Erosionsschäden auf. Um eine Katastrophe zu verhindern, ordnete die kalifornische Wasserbehörde DWR die kontinuierliche Reduzierung des über den kaputten Kanal abfließenden Wassers an.

Die evakuierte Bevölkerung wurde in Notunterkünfte gebracht. Wie hier, in einer Kirche im kaliformnischen Chico, warten sie bis die Gefahr vorüber ist. © Joel Angel Juarez (dpa)



Die evakuierte Bevölkerung wurde in Notunterkünfte gebracht. Wie hier, in einer Kirche im kaliformnischen Chico, warten sie bis die Gefahr vorüber ist. Foto: Joel Angel Juarez (dpa)



Die Massen wurden nach und nach wieder auf den Hauptabfluss umgeleitet - der allerdings erst in der vergangenen Woche wegen eines Loches geschlossen worden war. Der Not-Abfluss war damit nur wenige Tage im Einsatz, bis er zusammenzubrechen drohte.

Die 235 Meter hohe und rund 2300 Meter lange Anlage liegt etwa 125 Kilometer nördlich der Hauptstadt Sacramento. Sie staut den Oroville-See auf und dient der Stromgewinnung.

Das dürregeplagte Kalifornien war in den zurückliegenden Tagen in Teilen von heftigen Regenfällen überrascht worden. Bewohner mussten aus ihren Häusern gerettet werden, nachdem der Fluss San Lorenzo über die Ufer getreten war. In dem Bundesstaat war fünf Jahre lang zu wenig Regen gefallen. 2014 wurde sogar ein Dürre-Notstand ausgerufen. Die Einwohner wurden angewiesen, weniger Wasser zu verbrauchen.

dpa