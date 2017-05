Anke Engelke gewinnt bei Jauch eine halbe Million

KÖLN - Anke Engelke hat am Montagabend bei der Prominentenausgabe von Günther Jauchs RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" 500 000 Euro gewonnen.

Anke Engelke hat bei der Prominentenausgabe von «Wer wird Millionär?» 500 000 Euro gewonnen. © Patrick Seeger (dpa)



Das Geld geht an einen guten Zweck: Die 51-jährige Schauspielerin und Komikerin spendet es an das Deutsche Medikamentenhilfswerk action medeor.

Der CDU-Politiker und Rechtsanwalt Wolfgang Bosbach (64) schaffte es auf immerhin 125 000 Euro, die an "Hits fürs Hospiz e.V." und an "Hospiz - Die Brücke" gehen sollen. TV-Moderator Elton (46) kam auf die gleiche Summe, die er an die "Elton Hilft"-Stiftung und an "Viva con Agua de Sankt Pauli e.V." spendet. Der Autor und Philosoph Richard David Precht (52) erspielte in dem Wissens-Quiz 64 000 Euro für Mentor - Die Leselernhelfer. Zusammen kamen alle Kandidaten auf 814 000 Euro.

Anke Engelke war bereits zum sechsten Mal bei der "WWM"-Promiausgabe mit von der Partie. Das ist Rekord - so oft war noch kein anderer Kandidat dabei. Auch nicht Thomas Gottschalk. Der TV-Entertainer hat Engelke allerdings eines voraus: Er hat schon einmal (2008) den Höchstbetrag von einer Million Euro eingefahren. Das haben außer ihm in bislang 34 Ausgaben nur noch Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011) geschafft.

dpa