Anleger machen vor Yellen-Rede erst einmal Kasse

vor 46 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger vor wichtigen Reden von US-Notenbankern zurückgehalten.

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). Foto: Fredrik von Erichsen (dpa)



Der Leitindex Dax gab bis zum Nachmittag um 0,34 Prozent auf 12 018,10 Punkte nach. Dank der Rally am Mittwoch beträgt das bisherige Wochenplus aktuell aber immer noch fast 2 Prozent.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor 0,61 Prozent auf 23 435,56 Punkte. Beim Technologiewerte-Index TecDax stand ein Minus von 0,25 Prozent auf 1924,85 Punkte zu Buche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen legte etwas zu.

An der Wall Street hatte es bereits am gestrigen Donnerstag nach der vorherigen Rekordrally einen Rückschlag gegeben - und in der Folge am Morgen auch die asiatischen Börsen.

Nach Börsenschluss in Frankfurt standen wieder Reden von US-Notenbankern an. An den Finanzmärkten ist eine weitere Leitzinserhöhung im März mittlerweile mehrheitlich eingepreist. Fed-Vizepräsident Stanley Fischer und Notenbank-Chefin Janet Yellen hätten nun Gelegenheit, hier für mehr Klarheit zu sorgen.

Am Dax-Ende fielen die Aktien des Industriegaseherstellers Linde um knapp 2 Prozent. Ein Börsianer sah den Grund in einem Magazinbericht über Widerstand bei gewerkschaft und Betriebsrat gegen den Zusammenschluss mit dem US-Konzern Praxair.

Die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank setzten sich mit Gewinnen von gut 3 beziehungsweise mehr als 1 Prozent an die Dax-Spitze. Ein Händler verwies als Antrieb auf die Gewinne französischer Branchenpapiere. Diese wiederum profitierten von guten Umfragewerten für den Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron. Macron vertritt eine klar europafreundliche Linie und will damit der Rechtspopulistin Marine Le Pen Paroli bieten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,04 Prozent am Vortag auf 0,05 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 142,66 Punkte. Der richtungsweisende Bund Future büßte 0,31 Prozent auf 164,17 Punkten ein. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0563 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9467 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0514 (Mittwoch: 1,0533) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9511 (0,9494) Euro gekostet.

