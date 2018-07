Anleger setzen auf gute Zahlen aus den USA

FRANKFURT/MAIN - Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zum Wochenbeginn die globalen Handelskonflikte erst einmal beiseite gewischt. Der Dax stieg an diesem Montag um 0,38 Prozent auf 12 543,89 Punkte und setzte damit die Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche fort.

Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. © Boris Roessler (dpa)



"An den Märkten rechnet man wieder mit starken Quartalszahlen in den USA", begründete Jasper Lawler von der London Capital Group den freundlichen Wochenbeginn. Spannend dürfte es am Freitag werden, wenn sich die drei Großbanken Wells Fargo, JPMorgan Chase und die Citigroup in die Bücher schauen lassen.

Analyst Lawler machte aber auch überraschend starke deutsche Exporte mitverantwortlich für den steigenden Dax. Die deutschen Ausfuhren waren im Mai im Vergleich zum April um 1,8 Prozent gestiegen und übertrafen die Prognose von 0,7 Prozent Plus deutlich.

Noch etwas besser als der Dax schlugen sich am Montag die Nebenwerte: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte um 0,55 Prozent auf 26 100,16 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,61 Prozent auf 2779,93 Zähler.

