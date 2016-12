Ansa: Mutmaßlicher Berliner Attentäter in Mailand getötet

vor 2664 Minuten

MAILAND - Der europaweit gesuchte mutmaßliche Attentäter von Berlin ist nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa in Mailand getötet worden.

Das vom Bundeskriminalamt (BKA) zur Verfügung gestellte undatierte Bild zeigt den Tatverdächtigen Anis Amri. © Polizei/BKA (dpa)



Nach dem 24-Jährigen war mit Haftbefehl gefahndet worden. Es bestehen kaum noch Zweifel, dass Amri für den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verantwortlich ist. Seine Fingerabdrücke wurden mehrfach an dem Lkw sichergestellt, der am Montagabend in die Budengasse nahe der Gedächtniskirche gerast war. Es gebe weitere Hinweise, «dass dieser Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist», teilte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) mit.

Das Bild stammt nach BKA-Angaben aus der Duldungsbescheinigung des Tatverdächtigen. © Polizei/BKA (dpa)



Auf Amris Spur waren die Ermittler gekommen, als sie im Lastwagen seine Duldungspapiere fanden. Das geschah aber erst am Dienstag, weil die Fahrerkabine zunächst versiegelt worden war. Amri, der 2015 über Freiburg nach Deutschland einreiste, war Medienberichten zufolge in Italien und Tunesien bereits zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Festliche Stimmung mag auf dem wiedereröffneten Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz nicht aufkommen. © Rainer Jensen (dpa)



Die Sicherheitsbehörden hatten laut «Spiegel» vor Monaten vage Hinweise darauf, dass er sich im Chat mit einem Hassprediger als möglicher Selbstmordattentäter anbot. Abgefangene Äußerungen von Amri seien aber so verklausuliert gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme gereicht hätten. Nach einem Bericht der «New York Times» soll sich Amri im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert und auch mindestens einmal über den Messengerdienst Telegram Kontakt zum IS gehabt haben, der den Berliner Anschlag für sich reklamiert.

Betonsperren auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor: Die Hauptstadt wappnet sich gegen weitere Anschläge. © Maurizio Gambarini (dpa)



Die Behörden hatten den Tunesier mit verschiedenen Alias-Namen monatelang als sogenannten Gefährder auf dem Radar, konnten ihm aber nichts nachweisen. Als Gefährder werden unter anderem radikale Islamisten bezeichnet, denen schwere Straftaten zugetraut werden. Eine Abschiebung nach Tunesien scheiterte, weil er keinen Pass hatte.

Grau und traurig: Blick auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz nach der Wiedereröffnung. © Rainer Jensen (dpa)



Die Hamburger Polizei prüft derweil, ob Amri auch für den Mord an einem 16-Jährigen Mitte Oktober an der Alster verantwortlich sein könnte. Die Mordkommission habe Ähnlichkeiten zwischen dem Berliner Terrorverdächtigen und dem Phantombild in dem Hamburger Mordfall festgestellt, berichteten die Zeitungen der Funke-Gruppe. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag dazu: «Das ist eine weitere Spur, der wir nachgehen.» Ein Unbekannter hatte am 16. Oktober einen 16-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet.

dpa