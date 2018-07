Arbeitsamt und Krankenkasse lagen hier einst Tür an Tür: Der langgestreckte Sandsteinkomplex an der Karl-Grillenberger-Straße, entstanden in der Zeit der Weimarer Republik, war für Arbeiter und Angestellte einmal eine der wichtigsten Adressen in der Stadt.



Vor dem Haupteingang des damaligen Arbeitsamts in der Karl-Grillenberger-Straße mit den charakteristischen Torbögen warten Rat- und Arbeitsuchende auf Einlass. Im Januar 1967 musste in Nürnberg jeder 50. Erwerbstätige "stempeln gehen", wie das damals hieß. © Foto/Repro: Roland Fengler