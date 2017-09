ARD stellt neue Ermittlerteams vor

vor 1 Stunde

HAMBURG - Europaweite Verbrecherjagd: Die ARD schickt ab November drei neue Ermittlerteams für ihren "DonnerstagsKrimi" ins Rennen. Künftig sollen auch in Lissabon, Barcelona und Kehl an der deutsch-französischen Grenze Kriminalfälle vor authentischer Kulisse gelöst werden.

Bei der Besetzung der «DonnerstagsKrimis» hat ARD bewusst auf neue Gesichter gesetzt. Zu ihnen gehört die Schauspielerin Anke Retzlaff. Sie wird künftig als junge Ermittlerin in «Über die Grenze» zu sehen sein. © Georg Wendt (dpa)



"Es wird sehr hart, sehr brutal", beschreibt die Schauspielerin die Geschichte, in deren Verlauf die Ermittlerin von Geiselnehmern verschleppt wird und um ihr Leben bangen muss. Als Tochter eines Kriminalhauptkommissares sei sie schon früh mit Polizeiarbeit in Berührung gekommen, sagt Retzlaff. Jetzt ermittelt sie selbst - wenn auch nur vor der Kamera. Ihr Krimi an der deutsch-französischen Grenze sei ganz im Stil skandinavischer Vorbilder gehalten. Dunkel und trist wirken die Bilder, die ihren Sog in einer immer rasanteren Geschichte entfalten. "Wenn man denkt, dass es gar nicht mehr schlimmer werden kann, passiert genau das", beschreibt Retzlaff den neuen Krimi, der Anfang Dezember ausgestrahlt wird. Neben neuen Teams gab die ARD am Freitag noch eine weitere Änderung bekannt: Vor dem Hintergrund der jüngsten politischen Entwicklungen in der Türkei werde der Istanbul-Krimi vorerst nicht fortgesetzt - zu groß sei das Risiko für Crew und Darsteller, sagte ein Sprecher der Produktion. Die letzten beiden Folgen seien bereits im Juli 2016 in der türkischen Stadt Izmir gedreht worden. Für den nächsten Fall werden die Ermittler stattdessen zu einem Sondereinsatz nach Thailand beordert.

Wie es danach für das Duo weitergehen soll, war am Freitag noch unklar. Bisher ermittelten 14 Teams unter anderem auf Usedom, in Bozen, Tel Aviv, Venedig, Istanbul und in der Bretagne. Am 2. November ermittelt nun erstmals das Team aus Barcelona.

Mit der Erweiterung der Krimireihe will die ARD in ihrer Programmplanung auch in Zukunft am Donnerstag noch stärker auf hauseigene Produktionen setzen. "Besondere Veranstaltungen wie die Verleihung des Bambi oder der ESC werden bleiben, aber sonst wollen wir den Platz am Donnerstag komplett mit unseren Krimis besetzen", sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres.

Fabian Wegener, dpa