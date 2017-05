Ariana Grande - "Künstlerin des Jahres" mit steilem Aufstieg

vor 1 Stunde

MANCHESTER - Ariana Grande ist eine der derzeit angesagtesten Popkünstlerinnen. Die 23-jährige US-Amerikanerin gewann im November den American Music Award in der Königskategorie "Künstler des Jahres".

Ariana Grande im September 2016 während eines Konzerts in Las Vegas. © John Salangsang/Invision (dpa)



Ariana Grande im September 2016 während eines Konzerts in Las Vegas. Foto: John Salangsang/Invision (dpa)



Sie setzte sich damit bei den Fans gegen Justin Bieber, Selena Gomez, Rihanna und Carrie Underwood durch. Derzeit ist sie mit ihrem Album "Dangerous Woman" auf Tour. Am 3. Juni wollte sie auch in Frankfurt am Main auftreten.

Ihren großen Durchbruch erlebte die in Boca Raton geborene Schauspielerin und Sängerin 2014. Damals veröffentlichte sie zwei US-Nummer-Eins-Alben in einem Jahr und landete mit dem vier Millionen Mal verkauften "Problem" einen der Sommerhits des Jahres.

Da hatte sie schon eine steile Karriere im Unterhaltungsgeschäft hingelegt. Mit 15 stand das Mädchen mit den italienischen Wurzeln zum ersten Mal im Broadway-Musical "13" auf der Bühne, es folgten die TV-Serien "Victorious" und "Sam & Cat" auf dem Kindersender Nickelodeon, schließlich der Einstieg in die Popkarriere.

dpa