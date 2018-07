Artikel-Speicherdienst Instapaper wird wieder unabhängig

vor 1 Stunde

San Francisco (dpa) - Der in Europa seit Einführung der neuen Datenschutz-Regeln nicht verfügbare Artikel-Speicherdienst Instapaper wird wieder unabhängig.

Instapaper gehört zur Foto-Suchmaschine Pinterest. Foto: Tobias Hase (dpa)



Der aktuelle Eigentümer, die Foto-Suchmaschine Pinterest, übergab Instapaper zurück an das bisherige Entwicklerteam. Pinterest hatte Instapaper vor knapp zwei Jahren gekauft, seitdem wurde allerdings keine engere Verzahnung der beiden Dienste sichtbar. Gründe für die Abspaltung wurden in einem Blogeintag am späten Montag nicht gemacht.

Auch gab es keine Angaben dazu, wann europäische Nutzer wieder auf Instapaper zugreifen könnten. Der Dienst war Ende Mai unter Hinweis auf die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für europäische Nutzer ausgesetzt worden. Seitdem werden sie auf eine Webseite umgeleitet, auf der es heißt, man wolle den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Wo genau die Probleme von Instapaper mit der DSGVO liegen, wurde bisher nicht bekannt.

