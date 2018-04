Ärzte: Sergej Skripal geht es deutlich besser

vor 1 Stunde

SALISBURY - Mehr als einen Monat nach dem Giftanschlag geht es dem ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal deutlich besser. Das berichteten seine Ärzte am Freitag in der südenglischen Kleinstadt Salisbury. Er sei nicht mehr in kritischem Zustand.

dpa