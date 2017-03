Auch Kerber und Zverev in Indian Wells raus

vor 27 Minuten

INDIAN WELLS - Angelique Kerber und Alexander Zverev sind beim Tennis-Turnier in Indian Wells ausgeschieden. Die künftige Weltranglisten-Erste verlor im Achtelfinale 3:6, 3:6 gegen die Russin Jelena Wesnina und erlebt damit weiter eine mäßige Saison.

Angelique Kerber unterliegt in Indian Wells der Russin Jelena Wesnina. © Mark J. Terrill (dpa)



"Es war nicht mein Tag. Ich habe mich nicht gut bewegt", sagte Kerber und lobte ihre an Nummer 14 gesetzte Gegnerin: "Sie hat gutes Tennis vom Anfang bis zum Ende gespielt, und sie war aggressiv. Ich habe nicht zu meinem Spiel gefunden."

Zuvor scheiterte Zverev in der dritten Runde mit 3:6, 4:6 am Australier Kick Kyrgios. Damit sind alle deutschen Teilnehmer bei dem hochdotierten Turnier in der kalifornischen Wüste ausgeschieden. Zverev verpasste zudem ein reizvolles Duell mit dem ehemaligen Weltranglisten-Erste Novak Djokovic. Der Serbe bezwang den Argentinier Juan Martin del Potro 7:5, 4:6, 6:1. Im vergangenen Jahr war Djokovic bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gleich in seinem Auftaktmatch am späteren Finalisten Del Potro gescheitert.

Bereits im Herren-Achtelfinale kommt es zu einer Revanche für das Australian-Open-Finale zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Der Schweizer Melbourne-Champion bezwang den Amerikaner Steve Johnson 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), der in Australien unterlegene Nadal siegte in einem spanischen Duell 6:3, 7:5 gegen Fernando Verdasco. Der Gewinner des Klassikers zwischen Federer und Nadal trifft dann im Viertelfinale entweder auf Djokovic oder Kyrgios.

Die Herren- und die Damenkonkurrenz bei dem Hartplatzturnier sind jeweils mit fast sieben Millionen Dollar dotiert.

dpa