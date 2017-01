Am Freitagabend zerstörte ein Feuer eine Schreinerei in Heroldsbach im Landkreis Forchheim. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften brachten den Brand in der Schreinerwerkstatt, die in einem Anbau an einem Mehrfamilienhaus untergebracht war relativ schnell unter Kontrolle - so konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Die Schreinerei brannte allerdings mitsamt der Maschinen und Werkzeuge komplett nieder. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 60.000 Euro. © NEWS5 / Merzbach