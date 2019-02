Sommer, Sonne und ein schönes Steak: Mit Freunden zusammen den Grill anzuschüren und ein paar leckere Stücke Fleisch auf den Rost zu legen, ist für viele Grillfans das höchste der Gefühle. Wer keinen eigenen Garten hat oder auch mal andernorts die Kohle anbrennen will, kann sich hier über die öffentlichen Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen informieren. Wir haben die schönsten Alternativen zum heimischen Balkon oder Garten zusammengestellt.

In der Arena macht die Pferdeshow Cavalluna Halt. Vier Vorführungen sind hier geplant. Waldläufer schnüren am Samstag in Büchenbach ihre Schuhe. Kleine und große Karnevalisten finden derweil in der Fürther Stadthalle und beim Hummelremmidemmi in Pleinfeld ihr ganz persönliches Glück. Motorrad-Junkies pilgern dagegen auf die Biker-Messe nach Neumarkt.