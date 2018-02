Aufkommende Zinssorgen bremsen den Dax

FRANKFURT/MAIN - Die Angst vor steigenden Zinsen in den USA hat auch den deutschen Aktienmarkt belastet.

Die Anzeigetafel mit dem Kursverlauf spiegelt sich im Handelssaal der Frankfurter Börse im Schriftzug "DAX". © Christoph Schmidt (dpa)



Doch immerhin konnte der Dax seine frühen Verluste etwas eindämmen - am Nachmittag stand der Leitindex noch 0,67 Prozent im Minus bei 12.386,57 Punkten.

Diese Sorgen bekamen auch die anderen deutschen Börsenindizes zu spüren, wenngleich in unterschiedlich starkem Ausmaß: Der MDax, in dem sich die mittelgroßen hiesigen Börsenunternehmen versammeln, verlor lediglich 0,24 Prozent auf 26 209,22 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,87 Prozent auf 2580,28 Punkte einbüßte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,39 Prozent auf 3416,77 Punkte nach unten.

Bewegung kam auch durch zahlreiche Geschäftsberichte der Unternehmen in den Markt. So legten unter anderem die Dax-Konzerne Henkel, ProSiebenSat.1 und Deutsche Telekom ihre Jahreszahlen vor.

Die Aktien der Deutschen Telekom rutschten bis auf 12,735 Euro ab, was den niedrigsten Stand seit Anfang 2015 bedeutete. Zuletzt büßten sie am Dax-Ende noch 2,94 Prozent auf 12,895 Euro ein. Bei Analysten stieß vor allem der Ausblick auf wenig Freude.

Freundlicher wurden die Resultate von Henkel aufgenommen: Die Papiere des Konsumgüterkonzerns gewannen 2,54 Prozent. Dank eines guten Klebstoffgeschäfts und der getätigten Zukäufe stieg der Jahresumsatz erstmals über 20 Milliarden Euro.

Bei Dax-Spitzenreiter ProSiebenSat.1 konnten sich die Anleger über ein Kursplus von 3,11 Prozent freuen. Der Medienkonzern schnitt im vergangenen Jahr vor allem beim bereinigten Nettogewinn besser ab als erwartet.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,48 Prozent am Vortag auf 0,49 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 139,03 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,28 Prozent auf 158,68 Punkte. Der Euro kostete 1,2294 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2312 (Dienstag: 1,2340) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8122 (0,8104) gekostet.

