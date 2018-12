Auto rast in Bushaltestelle - ein Toter und Verletzte

vor 30 Minuten

RECKLINGHAUSEN - Ein Autofahrer ist in Recklinghausen in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast. Eine alte Frau starb, acht weitere Menschen wurden verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend.

Der Ort des Unglücks in Recklinghausen. © Marcel Kusch (dpa)



Der 32 Jahre alte Fahrer verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Personen kamen in umliegende Kliniken. Das Unfallopfer, eine 88-Jährige, starb im Krankenhaus. Drei Verletzte wurden am Unfallort behandelt. Die acht Verletzten waren zwischen 17 und 67 Jahren alt.

Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar. Erste Hinweise deuteten laut der Sprecherin auf einen Suizidversuch des Fahrers hin. "Dem gehen wir nach", sagte sie. Weitere Unfallursachen seien allerdings nicht auszuschließen.

Nach ersten Informationen der Ermittler war der Mann auf einer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von seiner Fahrbahn abkam und auf die Gegenseite geriet. Dort fuhr er in die an einem Bushäuschen wartende Menge. Laut Feuerwehr war die Haltestelle fast voll gewesen.

Den Rettungskräften bot sich beim Eintreffen ein unübersichtliches Bild. Unter anderem Mitarbeiter einer benachbarten Kieferorthopädie-Praxis halfen bei der Versorgung der Verletzten. Nach dem Unfall musste die Straße gesperrt werden, woraufhin ein Verkehrschaos um die Recklinghäuser Innenstadt entstand.

dpa