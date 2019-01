In Naila geriet eine 56-Jährige am Freitagnachmittag bei Schneeglätte ins Schleudern: Ihr Wagen kollidierte im Finkenweg mit dem Pkw eines 24-Jährigen. Die 56-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der 24-Jährige blieb unverletzt. © NEWS5 / Fricke