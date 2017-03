Nachdem in Neuhof an der Zenn am Dienstagabend eine Schafherde aus ihrem Gatter ausgebrochen war, gerieten die Tiere auf eine Straße, auf der zwei Fahrzeuge mit der Herde kollidierten. Dreißig Tiere starben, eines der Fahrzeuge blieb mit einem Totalschaden zurück. © NEWS5 / Schmelzer