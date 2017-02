Bayerisch-zünftig geht es zu bei der Sause zum Unsinnigen Donnerstag an der Gredinger Grund- und Mittelschule und der Wirtschaftsschule. Es gibt ein bayerisches Buffet, einen Quiz, eine Modenschau und vieles mehr. Und die Pumpernickel lassen es an diesem Tag natürlich auch ordentlich knallen.

Bayern begeht den "Unsinnigen Donnerstag": Dörfer feiern traditionelle Faschingsumzüge und Ministerpräsident Seehofer lädt rund 150 bayerische Karnevals-, Faschings- und Fastnachtsverbände in die Staatskanzlei ein. Dabei muss er kurzzeitig sogar das Kommando über die Staatskanzlei an die Narren abgeben.

Ja, sind denn schon wieder Playoffs? Nein, noch nicht ganz. Noch einmal präsentieren sich die Thomas Sabo Ice Tigers ihren Fans in der Punkterunde. Am Freitagabend stellen sich ab 19.30 Uhr die Fischtown Pinguins in der Arena Nürnberger Versicherung vor – vielleicht nicht zum letzten Mal in dieser Saison.