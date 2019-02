Baiersdorf: Altstadtsanierung wird verlangsamt

Bürgermeister enttäuscht: Erste Ausschreibung ohne Ergebnis - vor 27 Minuten

BAIERSDORF - Die Stadt Baiersdorf muss sich bei der Ausschreibung für Kanalsanierung und Straßenumgestaltung in der Hauptstraße und der Forchheimer Straße im Zuge der Altstadtsanierung neu orientieren. Denn das Ausschreibungsergebnis ist laut Bürgermeister Andreas Galster "enttäuschend" gewesen. Dies tat er bei einer Bürgerinformation im evangelischen Gemeindehaus kund.

In diesem Jahr wird auf der Forchheimer (Bild) und der Hauptstraße nur der Leitungsbau erfolgen. Der Beginn des Straßenausbaus ist für 2020 angesetzt. © Dieter Köchel

In diesem Jahr wird auf der Forchheimer (Bild) und der Hauptstraße nur der Leitungsbau erfolgen. Der Beginn des Straßenausbaus ist für 2020 angesetzt.

"Wir hatten gehofft, dass wir im Januar oder Februar die Aufträge vergeben können und die Arbeiten sofort nach Ende des Winters beginnen können", schildert der Bürgermeister die Lage. Lediglich zwei Anbieter hätten sich gefunden, die Kanal- und Straßenbau anpacken wollten. Ein Angebot musste verworfen werden, weil das Unternehmen nicht alle geforderten Leistungen im Leistungsverzeichnis hatte, der zweite Anbieter zog seine Offerte zurück.

Bilderstrecke zum Thema

Sintflutartige Regenfälle haben im Juli 2007 in der Region ein Menschenleben und mindestens zehn Verletzte gefordert sowie Sachschäden in Millionenhöhe angerichtet. In den Landkreisen Forchheim und Erlangen-Höchstadt wurde Katastrophenalarm ausgelöst.