Auf einen Sieg folgte bisher immer eine Niederlage, so halten es die Ice Tigers in dieser Saison, ein Wochenende mit sechs Punkte, also der maximal möglichen Ausbeute, war noch gar nicht dabei. Nur im Oktober konnte Nürnberg zwei Spiele nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga gewinnen. Am Sonntag, 7. Oktober, mit 7:3 in Straubing und am Freitag, 12. Oktober, mit 3:2 in der Verlängerung in Wolfsburg. Womöglich taugt das 7:3 gegen Bremerhaven vom Donnerstag als gutes Zeichen. © Sportfoto Zink / ThHa