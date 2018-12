Immer, wenn man dachte, der Tiefpunkt ist erreicht in dieser an Tiefpunkten reichen Saison der Thomas Sabo Ice Tigers, fielen sie in ein noch größeres Loch. Vergangene Woche verloren sie erst in Köln, dann in Krefeld, am Sonntag schien es dann lange Zeit so, als hätten sie sich doch wieder ihrer Qualitäten besonnen. Dann kämpfte sich die Düsseldorfer EG nach einem 0:2-Rückstand erst zurück in die Begegnung und drehten das Spiel am Ende sogar noch, weil die Schiedsrichter offenbar der Meinung war, dass der aktuelle Nürnberger Jahrgang und seine Anhänger noch nicht genug Drama erlebt haben. Wirklich schwierig sei es gewesen, auch diese Enttäuschung zu verkraften, erklärte Kapitän Patrick Reimer unter der Woche. "Für viele andere Nackenschläge waren wir selbst verantwortlich, da brauchen wir uns nichts vormachen", das sagte er auch noch. „Wir sind nicht in einer Opferrolle und wenn, dann haben wir uns da selber reingebracht.“ © Sportfoto Zink / ThHa