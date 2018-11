Dreimal in Folge treffen die Ice Tigers in dieser Woche auf einen Gegner vom Rhein. Besonders gut ging die Woche nicht los, die Nürnberger unterlagen am Mittwoch in Köln mit 1:4. In Krefeld und am Sonntag (14 Uhr) zu Hause gegen Düsseldorf kann die Bilanz aufgehübscht werden. © Sportfoto Zink / ThHa